Защитите урожай уже сейчас: как бороться с клубничными вредителями без химии

Химические инсектициды, хотя и эффективны, могут нести вред здоровью людей и окружающей среды. Поэтому для обработки клубники, плоды которой мы употребляем в пищу, лучше использовать экологичные методы борьбы с вредителями.

Специалисты отмечают, что грядки с клубникой должны расти на хорошо разрыхленном грунте, возле них не должно быть сорняков. Поэтому регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву: это лишит вредителей укрытий и облегчит доступ к ним.

Своевременно удаляйте сорняки, потому что они не только мешают развитию клубники, но могут стать приютом для вредителей. Мульчуйте грядку – соломенная или компостная мульча сохранит влагу, подавит рост сорняков и создаст некомфортные условия для некоторых вредителей.

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Борьба с вредителями клубники:

1. Личинки майского жука:

Профилактика: перекапывайте почву весной и осенью, удаляя личинок вручную.

Обработка: ежемесячно поливайте грядку раствором нашатырного спирта (2 ст. л. на 10 л воды).

2. Земляничная нематода:

Профилактика: весной засейте грядку бархатцами, а после уборки урожая перекопайте их вместе с почвой.

Обработка: при появлении признаков поражения немедленно удалите зараженные кусты.

3. Пенница:

Собирайте насекомых вручную и уничтожайте. Опрыскивайте кусты клубники вечером горячим раствором марганцовки (65-70°C).

4. Земляничный паутинный клещ:

Обработка: используйте настой луковой шелухи (200 г на 10 л воды) или вытяжку чеснока (200 г на 10 л воды).

Биологический метод: заселите грядку хищным клещом, уничтожающим земляничного паутинного клеща.

5. Рыжие муравьи:

Обработка: полейте почву в местах скопления муравьев смесью масла (1 стакан) и уксуса (0,5 л).

Альтернатива: используйте уксусный раствор (1 стакан уксуса на 10 л воды).

6. Малинно-земляничный долгоносик:

Профилактика: сжигайте растительные остатки весной, перекапывайте междурядья осенью, уничтожайте поврежденные бутоны.

Обработка: используйте отвары или настои полыни, пижмы или чеснока.

7. Улитки:

Избегайте чрезмерного полива, обеспечьте хороший дренаж. Обсыпьте почву вокруг кустов опилками. Используйте настой горчицы (100 г/10 л воды) или горячую воду (65°C).

Помните: экологические методы борьбы с вредителями могут быть менее эффективными, чем химические, но они безопасны для людей и окружающей среды.

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