Заставляют задуматься: топ мультфильмов с глубоким сюжетом

Эти анимационные истории не только развлекают, но и побуждают к более глубоким размышлениям об окружающем мире и смысле жизни.

РБК-Украина рассказывает о мультфильмах, заставляющих задуматься.

"Душа" - анимационный фильм студии Pixar, увидевший свет в 2020 году. Он исследует тему предназначения, смысла жизни и важности маленьких радостей. Главный герой проходит путь самопознания, заставляя зрителей задуматься над вопросом: определяет ли наше призвание нашу ценность?

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"ВОЛЛ-И" - это история о возможном будущем человечества, поднимающая экологические вопросы, темы одиночества, ответственности за планету и значение эмоций даже для роботов.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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