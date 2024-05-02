Засуха помогла: на Филиппинах обнаружили руины древнего затопленного города Пантабанган (фото)

Многовековое поселение, затопленное строительством дамбы на севере Филиппин в 1970-х годах, вновь появилось, когда уровень воды упал из-за поразившей часть страны засухи. Теперь развалины в центре дамбы Пантабанган в провинции Нуэва-Эсиха привлекают туристов, даже когда в регионе царит сильная жара.

По словам Марлона Паладина, инженера по надзору за Национальной ирригационной администрацией, в марте после нескольких месяцев "почти отсутствие дождя" части церкви, муниципального знака и надгробий начали появляться снова, пишет BBC.

Вас также заинтересует: Исследователь раскрыл тайну "проклятия Тутанхамона"

Это уже шестой случай, когда около 300-летнего поселения возрождается с момента создания водохранилища для обеспечения местных фермеров водой для полива и производства гидроэнергии.

Руины в центре дамбы Пантабанган в провинции Нуэва-Эсиха. Источник: Getty Images Руины в центре дамбы Пантабанган в провинции Нуэва-Эсиха. Источник: Getty Images

Уровень воды в водохранилище упал почти на 50 метров от своего обычного высокого уровня в 221 метр. Март, апрель и май, как правило, самые жаркие и сухие месяцы в стране, но в этом году условия ухудшились из-за погодного явления Эль-Ниньо. Около половины провинций страны, включая Нуэва-Эсиха, официально страдают от засухи.

Туристы, желающие увидеть руины крупным планом, платят около 300 песо (около 5 долларов) рыбакам за короткую поездку на лодке к временному острову посреди водоема.

Фактическая температура воздуха в Нуэва-Эсихе достигала около 37 градусов по Цельсию (99 градусов по Фаренгейту) большинство дней этой недели, а индекс жары колебался выше "опасного" уровня 42 градуса.

Напомним, в одном из храмов Гватемалы найдены сожженные тела королевской семьи цивилизации майя.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!