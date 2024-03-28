Зацветут раньше чем у соседей: чем подкармливать астры весной
Как удобрить астры, чтобы они рано расцвели
Хотите, чтобы ваша клумба расцвела астрами раньше, чем у всех соседей? Это возможно! Следуйте нескольким простым правилам, и вы будете наслаждаться красотой этих замечательных цветов уже в начале лета.
Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить астры, которые расцветут на вашей клумбе уже в начале лета, пишет noviydoctor.com.
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1. Выбор сорта и места.
- Выберите сорта, которые хорошо растут в вашем регионе. В Украине популярны астры альпийская, "воловый глаз", кустарниковая и новобельгийская.
- Астры любят солнечные места с хорошо дренированной почвой.
2. Подготовка почвы и посев.
- Перед посевом удалите из почвы камни и сорняки.
- Сейте астры на открытом грунте в конце весны или начале лета. Глубина посева – 0,5-1 см, расстояние между растениями – 15-30 см.
- Можно также выращивать астры рассадой. Для этого посейте семена в контейнеры за 6-8 недель до потепления.
3. Уход за растениями.
- Регулярно поливайте астры, но не допускайте застоя воды.
- Пропалывайте почву вокруг растений.
- Для стимуляции раннего цветения можно подкормить астры комплексными удобрениями.
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