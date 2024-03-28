Зацветут раньше чем у соседей: чем подкармливать астры весной

Как удобрить астры, чтобы они рано расцвели

Хотите, чтобы ваша клумба расцвела астрами раньше, чем у всех соседей? Это возможно! Следуйте нескольким простым правилам, и вы будете наслаждаться красотой этих замечательных цветов уже в начале лета.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить астры, которые расцветут на вашей клумбе уже в начале лета, пишет noviydoctor.com.

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1. Выбор сорта и места.

Выберите сорта, которые хорошо растут в вашем регионе. В Украине популярны астры альпийская, "воловый глаз", кустарниковая и новобельгийская.

Астры любят солнечные места с хорошо дренированной почвой.

2. Подготовка почвы и посев.

Перед посевом удалите из почвы камни и сорняки.

Сейте астры на открытом грунте в конце весны или начале лета. Глубина посева – 0,5-1 см, расстояние между растениями – 15-30 см.

Можно также выращивать астры рассадой. Для этого посейте семена в контейнеры за 6-8 недель до потепления.

3. Уход за растениями.

Регулярно поливайте астры, но не допускайте застоя воды.

Пропалывайте почву вокруг растений.

Для стимуляции раннего цветения можно подкормить астры комплексными удобрениями.

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