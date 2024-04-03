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Заведите, чтобы в доме водились деньги: какие породы кошек притягивают богатство

Игорь Романько

Какие породы кошек привлекают в дом деньги

Известно, что кошки – это не только мурлыканье, тепло и уют. Некоторые пушистые друзья обладают мистической силой притягивать удачу и богатство.

Издание OBOZREVATEL рассказало о 3 породах кошек, которые, по поверьям, делают своих хозяев богаче. Помните, что любая кошка, окруженная любовью и заботой, может стать вашим пушистым удачливым талисманом.

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1. Кхао-Мани:

  • Эта кошка из Таиланда считается королевским компаньоном.
  • Она доставляет удовольствие и достаток в дом.
  • Кошки Кхао-Мани очень дружелюбны и не переносят одиночество.

2. Японский бобтейл:

  • Эта порода символизирует счастье и благополучие всей семьи.
  • В Японии эти кошки считаются священными.
  • Их сила кроется в уникальном коротком и раздвоенном хвосте.

3. Сиамская кошка:

  • Эти кошки, которых часто считают гордыми, действительно притягивают удачу и богатство.
  • Но их волшебная сила проявляется только при искренней любви и заботе хозяев.
  • Пренебрежение или безразличие могут привести к финансовым неудачам.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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