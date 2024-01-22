Зависит от стороны: Что по поверьям означает, когда чешется нос
Зуд носа – это распространенное явление, которое может быть вызвано разными причинами, в том числе аллергией, инфекцией или просто сухостью кожи. Однако в народе существует множество примет, объясняющих, почему нос может чесаться.
Об этом пишет сайт podrobnosti.ua. Конечно, верить или не верить приметам – это личное дело каждого. Однако если вы верите в приметы, то зуд носа может стать для вас поводом задуматься о будущем.
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Самые распространенные приметы:
- Зудит нос – будет застолье. Если нос зачесался утром, то это значит, что вам предстоит приятная встреча с друзьями или родственниками. Если нос чешется вечером, то это может быть предвестием застолья с большим количеством алкоголя.
- Зудит нос – будет похмелье. Если нос зачесался во время застолья, то это значит, что вас ждет тяжелое похмелье.
- Зудит нос – будут деньги. Если нос зачесался с одной стороны, то это значит, что вас ждут неожиданные деньги. Если нос зачесался с обеих сторон, то это может быть предвестием финансового успеха.
- Зудит нос – будут новости. Если нос зачесался слева, то это значит, что вас ждут приятные новости. Если нос зачесался справа, то это может быть предвестием печальных новостей.
- Зудит кончик носа – будет ссора. Если кончик носа зачесался, то это может быть предвестием ссоры или даже драки.
Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.
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