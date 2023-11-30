Завтрак за 3 минуты: Как приготовить горячие бутерброды с лавашем и сыром
Завтрак – это не только первый прием пищи, но и ключевой момент, определяющий вашу энергию на весь день. Один из вариантов сытного и быстрого завтрака – горячие бутерброды из лаваша и сыром на сковороде.
Рецептом поделились в издании "Главред". Предлагаем вам погрузиться в кулинарный процесс и создать этот вкусный завтрак, который будет отличным началом дня.
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Ингредиенты:
- 200 г тонкого лаваша;
- 150 г твердого творога;
- 1 ст. ложка растительного масла;
- соль по своему вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте лаваш на равные части, а затем кладите по кусочку сыра внутрь каждой части.
- Сверните лаваш так, чтобы у вас получились треугольники-конверты.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, а затем добавьте на нее ваши конвертики. Жарьте до получения румяной корочки, это займет около 1-2 минут.
Важным преимуществом этого рецепта является его вариативность, можно экспериментировать с начинкой, добавлять любимые ингредиенты, такие как зелень, помидоры, куриные грудки, грибы или даже йогурт. Убедитесь в этом сами – вкусные и хрустящие бутерброды точно не оставят равнодушными никого. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусным завтраком!
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