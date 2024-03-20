Заживляет раны и помогает при диабете: почему следует включить в свой рацион мед с корицей

Полезные свойства меда известны человечеству издавна. Он быстро и эффективно помогает избавиться от кашля из-за присутствия декстрометорфана. Мед применяют для лечения ожогов и ран, ведь он оказывает обеззараживающее действие и ускоряет заживление.

Мед также оказывает успокаивающий эффект, особенно в сочетании с молоком перед сном. Кроме того, он укрепляет память, активизируя мозговые процессы, оказывает благоприятное воздействие на десны, снимает воспаление и является натуральным профилактическим средством от образования зубного налета. Об этом пишет Радиотрек.

Положительной репутацией также владеет корица. Ее согревающее действие на протяжении веков помогает женщинам укреплять волосы и стимулировать их рост. Доказано, что корица замедляет развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона, поэтому ее рекомендуют употреблять пожилым людям.

Недавние исследования на животных показали, что корица способна замедлять развитие раковых клеток. Она также помогает при раздраженном кишечнике, гиперактивности, отравлениях и даже дефиците внимания.

Целебная комбинация меда и корицы

Потреблять вместе мед и корицу рекомендуют для:

заживление ран. Оба продукта оказывают противовоспалительное действие, помогают коже быстрее регенерироваться и заживлять.

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Клинически доказано, что совместное действие меда и корицы снижает давление, уменьшает уровень холестерина на 10%, а природные антиоксиданты очищают кровь, что уменьшает риск тромбов и инсультов.

помощи при диабете. Корица очень полезна людям с сахарным диабетом. Она помогает клеткам стать более чувствительными к инсулину и снижает уровень сахара в крови. Мед становится натуральным заменителем углеводов, и его можно использовать диабетикам в ограниченном количестве.

Мед и корица – не только вкусное сочетание, но и залог оздоровления организма.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

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