Здоровье всего организма начинается с ЖКТ: диета для кишечника

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Здоровье начинается с добрых мыслей. Самые сильные - слова любви и благодарности. Это научно доказано.

А в остальном здоровье всего организма начинается с желудочно-кишечного тракта. Вы уже знаете, что в кишечнике сосредоточено 80% иммунитета и дубликаты многих гормонов эндокринных желёз.

Если кишечник работает вяло, неминуемо будут возникать процессы аутоинтоксикации, которые сопровождаются множеством симптомов: головные боли, подавленное эмоциональное состояние, экзема, прыщи на лице и спине, слабость, сонливость, хроническая усталость, болезненные месячные, сложный климакс.. и др.

За кишечником нужно следить ежедневно, стул в идеале должен быть утром, до выхода из дома. Не получается утром? Стимулируйте: растяжкой, самомассажем живота, кардио, тёплыми желчегонными напитками, слабительной едой и напитками с вечера. Но из дома с полным кишечником не выходите.

Вам в помощь на постоянной основе придут:

•свекла в любом виде: отварная, сырая в салате, в смузи, в фреше.

•капуста в сыром и квашенном виде на обед, то есть грубая клетчатка.

•смузи со льном/чиа или льняные каши.

•настой сенны и девясила.

1 ч.л.молотой сенны+1/3 молотого корня девясила настоять в 200 мл кипятка в термосе 20-30 мин. и пить каждый вечер до 10 дней). Или принимать по инструкции препарат Сенна-Д (в нем есть лактоза!).

•чистотон и чистосан по 1 ч.л. 3-4 раза в день (продают в эко-лавке).

•достаточный питьевой режим. о воде писала ранее.

•яблочный и любой другой фруктовый пектин. это мягкая фруктовая клетчатка, добавлять в смузи, кашу до 2-3 ст.л. в день.

•не бойтесь процедурного очищения кишечника, при необходимости. вымывается слизь, патогенная микрофлора, а дружественная наоборот активнее размножается в более благоприятной "чистой" среде.

•ешьте мало и реже. Не перекусывайте, но между едой пейте много тёплых напитков. Неожиданно? Дробное питание показано только людям с определенными болезнями и состояниями, по показаниям врача. Для нормализации обмена веществ и работы жкт лучше есть 2-3 раза в день без перекусов.

•ограничьте/уберите в рационе: мучное, молочное (особенно молоко и творог), крахмалистые каши, яйца вкрутую.