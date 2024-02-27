Здоровый перекус за 15 минут: рецепт салата с рукколой и орехами

Сочный томатно-рукольный салат – идеальное легкое блюдо для любителей свежих овощей. Главные герои здесь – ароматная зелень рукколы и мясистые помидоры, сладковатые по вкусу. Они создают основу салата, а остальные ингредиенты добавляют пикантные нотки. Например, твердый сыр подарит нежную творожную прожилку, а поджаренные грецкие орехи – приятную хрустящую текстуру и ореховые акценты. А оригинальный соус на основе соевого соуса, оливкового и лимонного сока свяжет все вкусы воедино. Об этом пишет Shuba.

Несмотря на простоту, этот салат, приготовленный всего за 15 минут, поразит насыщенный вкус и аромат свежих ингредиентов. Он станет отличным легким блюдом или гарниром к мясным или рыбным блюдам.

Ингредиенты на 1 порцию:

Для основания:

Рукола – 100 г

Помидоры черри – 2-3 шт (200 г)

Твердый сыр (напр., пармезан) – 50 г

Орехи грецкие - 25 г

Соль, перец – по вкусу

Для заправки:

Соевый соус – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

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Приготовление:

Руколку разложить на тарелке. Помидоры порезать маленькими кусочками, добавить к рукколе. Сыр порезать маленькими кубиками, добавить к салату. Приготовить заправку: смешать соевый соус, оливковое и лимонный сок. Посолить по вкусу салат, полить заправкой. Посыпать обжаренными измельченными орехами.

Вкусить этим ароматным салатом, приготовленным всего за 15 минут!

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