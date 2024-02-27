Здоровый перекус за 15 минут: рецепт салата с рукколой и орехами
Сочный томатно-рукольный салат – идеальное легкое блюдо для любителей свежих овощей. Главные герои здесь – ароматная зелень рукколы и мясистые помидоры, сладковатые по вкусу. Они создают основу салата, а остальные ингредиенты добавляют пикантные нотки. Например, твердый сыр подарит нежную творожную прожилку, а поджаренные грецкие орехи – приятную хрустящую текстуру и ореховые акценты. А оригинальный соус на основе соевого соуса, оливкового и лимонного сока свяжет все вкусы воедино. Об этом пишет Shuba.
Несмотря на простоту, этот салат, приготовленный всего за 15 минут, поразит насыщенный вкус и аромат свежих ингредиентов. Он станет отличным легким блюдом или гарниром к мясным или рыбным блюдам.
Ингредиенты на 1 порцию:
Для основания:
- Рукола – 100 г
- Помидоры черри – 2-3 шт (200 г)
- Твердый сыр (напр., пармезан) – 50 г
- Орехи грецкие - 25 г
- Соль, перец – по вкусу
Для заправки:
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Руколку разложить на тарелке.
- Помидоры порезать маленькими кусочками, добавить к рукколе.
- Сыр порезать маленькими кубиками, добавить к салату.
- Приготовить заправку: смешать соевый соус, оливковое и лимонный сок.
- Посолить по вкусу салат, полить заправкой.
- Посыпать обжаренными измельченными орехами.
Вкусить этим ароматным салатом, приготовленным всего за 15 минут!
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