Зеленый или черный? Какой вид чая лучше пить гипертоникам и гипотоникам

Какой вид чая лучше пить гипертоникам и гипотоникам

Чай – это не только приятный напиток, но и целебный благодаря алкалоидам и антиоксидантам. Однако, выбирая между черным и зеленым чаем, следует учитывать их влияние на АД.

В чае содержатся разные алкалоиды, среди которых самый известный – кофеин. Также важные алкалоиды включают теобромин, нофиллин, гипоксантин и параксантин, являющиеся антагонистами кофеина. Когда вы употребляете чай, сначала вы ощущаете действие кофеина, но антагонисты оказывают обратное действие, снижая давление и оказывая успокаивающий эффект, пишет dailynews.kyiv.ua.

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Ферментация, прошедшая черный чай, позволяет сохранить витамины и соединения, которые делают действие кофеина более стойким. Черный чай держит сосуды в тонусе дольше, поэтому считается идеальным для тех, кто имеет низкое артериальное давление.

В зеленом чае действие кофеина наблюдается быстрее и антагонисты реагируют более резко. Это делает зеленый чай более приемлемым для соприкасающихся с повышенным давлением.

Выбирая между черным и зеленым чаем, следует учитывать собственное давление и индивидуальные особенности организма. Помните, что чай – это не просто вкусный напиток, но и немаловажный фактор для вашего здоровья.

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