Українська
język polski, polszczyzna
Общество

Землю накрыла одна из сильнейших магнитных бурь года: сколько будет длиться

Былим Елена

Землю накрыла одна из сильнейших магнитных бурь года: сколько будет длиться

В последние дни октября Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь в этом году. Ее сила составляла семь баллов.

Геомагнитные колебания на Земле продолжаются с 28 октября. По прогнозу Meteoagent, они должны утихнуть только 3 ноября. 31 октября сила магнитных бурь составляет 5 баллов, а 1 и 2 ноября сила геомагнитных ударов вырастет до 6 баллов.

В эти периоды метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, у них будет наблюдаться аритмия, изменение давления и т.д.

Читайте также: NASA: человечество через 30 минут узнает, как убийственная солнечная буря ударит Землю

Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

  • Бессонница;
  • головные боли;
  • Слабость;
  • "разбитое" состояние;
  • Снижение работоспособности;
  • повышение тревожности;
  • Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

  1. Следить за артериальным давлением;
  2. Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
  3. Нужно позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
  4. Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
  5. Своевременно снимать стресс, отдыхать;
  6. Пить успокаивающие травяные чаи,
  7. Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
  8. снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
  9. Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

 
 
 
ЗдоровьеКосмосОбщество