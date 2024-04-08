Землю накрыла опасная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как защититься

Новая неделя началась с четырехбалльной магнитной бури, которая растянется на трое суток. Эти штормы обладают оранжевым уровнем опасности, поэтому могут вредить метеозависимым и людям из группы риска.

Согласно данным сервиса Meteoagent, 11 апреля геомагнитные возмущения снизятся до трех баллов (зеленый уровень). С 19 по 23 апреля тоже ожидаются трехбалльные бури. А с 30 апреля по 2 мая сила штормов усилится до 4 баллов.

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Когда магнитные бури в апреле 2024

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это явление, возникающее, когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, сталкивается с магнитосферой Земли. Этот поток может деформировать магнитосферу, вызывая колебания магнитного поля Земли.

Предлагаем узнать, что возможно при магнитных бурях, как магнитные бури влияют на организм человека и как пережить магнитные бури.

Воздействие магнитных бурь на людей:

Некоторые люди испытывают такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота, усталость, нарушение сна, раздражительность, боли в мышцах и суставах.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, неврологические, психические, могут ощущать обострение симптомов.

Магнитные бури могут оказывать влияние на работу электроники, таких как спутники, линии электропередач, радиосигналы.

Как пережить магнитные бури:

Следите за прогнозами магнитных бурь.

Защищайте себя от солнца: используйте солнцезащитный крем, шляпу и солнцезащитные очки.

Пейте много воды.

Употребляйте здоровую пищу.

Высыпайтесь.

Избегайте стрессов.

Принимайте обезболивающие и успокаивающие препараты по необходимости.

Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.

Если вы испытываете какие-либо отрицательные симптомы во время магнитной бури, важно обратиться к врачу.

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