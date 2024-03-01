Жареная мойва за 5 минут без запаха и брызг: простой способ приготовления
Жареная мойва за 5 минут без запаха и брызг: простой способ приготовления
Если вы любите жареную мойву, но не хотите мыть кухню после приготовления, тогда этот рецепт для вас.
Благодаря пергаменту рыба готовится без запаха и брызг, а вы получаете аппетитное блюдо с золотистой корочкой всего за 5 минут, пишет издание kukhovaryty.com.
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Как приготовить мойву без брызг и запаха.
Ингредиенты:
- Мойва – 500 г
- Кукурузная мука – 100 г
- Паприка – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Черный молотый перец – 1/2 ч. л.
- Масло – 1 капля
Приготовление:
- Смешайте в миске кукурузную муку, соль, паприку и черный перец.
- Смажьте лист пергамента растительным маслом.
- Обваляйте мойву в кукурузной муке и выложите на пергамент.
- Накройте рыбу вторым листом пергамента и заверните края, чтобы получился "конверт".
- Выложите рыбу в пергаменте на сковороду и обжарьте на медленном огне с обеих сторон по 5 минут.
Вкусная мойва без хлопот готова.
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