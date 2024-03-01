Жареная мойва за 5 минут без запаха и брызг: простой способ приготовления

Если вы любите жареную мойву, но не хотите мыть кухню после приготовления, тогда этот рецепт для вас.

Благодаря пергаменту рыба готовится без запаха и брызг, а вы получаете аппетитное блюдо с золотистой корочкой всего за 5 минут, пишет издание kukhovaryty.com.

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Как приготовить мойву без брызг и запаха.

Ингредиенты:

Мойва – 500 г

Кукурузная мука – 100 г

Паприка – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Черный молотый перец – 1/2 ч. л.

Масло – 1 капля

Приготовление:

Смешайте в миске кукурузную муку, соль, паприку и черный перец. Смажьте лист пергамента растительным маслом. Обваляйте мойву в кукурузной муке и выложите на пергамент. Накройте рыбу вторым листом пергамента и заверните края, чтобы получился "конверт". Выложите рыбу в пергаменте на сковороду и обжарьте на медленном огне с обеих сторон по 5 минут.

Вкусная мойва без хлопот готова.

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