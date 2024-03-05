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Друзья, сегодня мы с вами приготовим аппетитные жареные пирожки с хрустящей корочкой и сочной вишневой начинкой. Они вкусны и легки в приготовлении.

Обожаю десерты с вишней. А вы?

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Пиріжки з вишнями

Тісто:

500 г борошна (16 ст. л. з гіркою)

5 г солі (1 ч. л.)

240 мл води (16 ст.л.)

40 мл соняшникової олії (2,5 ст. л.)

20 мл горілки (1,5 ст. л.)

Вишнева начинка:

600 г вишні

40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки)

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою)

Додатково:

рослинна олія (для смаження)

Приготуємо тісто:

Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3-4 хвилини.

Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Знімаємо плівку та ще вирішуємо - 2-3 хвилини.

Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години

Приготуємо вишневу начинку:

Змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.

Ставимо на плиту та постійно помішуючи заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.

Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу ємність і лишаємо охолоджуватись.

Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 мм.

Викладаємо вишневу начинку.

Змочуємо водичкою проміжки між тістом.

Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки.

Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.

Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії.

Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.

Готово! Усім смачного!