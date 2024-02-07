Жарить не надо: как приготовить соленые сырники с укропом

Если вы ищете, что приготовить на завтрак и не хотите много времени проводить на кухне, попробуйте заготовить заранее сырники с укропом и зеленым луком. Их можно сделать много, заморозить и затем запекать в духовке, когда нужно быстро накрыть на стол.

Рецептом соленых сырников, которые не нужно жарить, поделилось издание CookPad. Отмечается, что лучше использовать "сухой" и зернистый кисломолочный сыр.

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Соленые сырники рецепт

Составляющие:

Сыр – 600 г

Яйца – 2

Сливочное масло – 40 г

Зеленый лук – 2 стрелки

Укроп – столовая ложка измельченной приправы

Мука – 20 г

Соль – щепотка

Как приготовить сырники с зеленым луком и укропом.

Сыр нужно размять вилкой и добавить поочередно яйца, мягкое сливочное масло, муку, соль. Затем добавьте мелко покрошенный лук и укроп.

Замесите творожное тесто и сформуйте сырники. Застелите противень пергаментной бумагой, или воспользуйтесь силиконовым ковриком. Выложите сырники и смажьте их сверху растопленным сливочным маслом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20 минут с одной стороны и еще 10, когда перевернете.

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