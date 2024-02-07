Жарить не надо: как приготовить соленые сырники с укропом
Если вы ищете, что приготовить на завтрак и не хотите много времени проводить на кухне, попробуйте заготовить заранее сырники с укропом и зеленым луком. Их можно сделать много, заморозить и затем запекать в духовке, когда нужно быстро накрыть на стол.
Рецептом соленых сырников, которые не нужно жарить, поделилось издание CookPad. Отмечается, что лучше использовать "сухой" и зернистый кисломолочный сыр.
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Соленые сырники рецепт
Составляющие:
- Сыр – 600 г
- Яйца – 2
- Сливочное масло – 40 г
- Зеленый лук – 2 стрелки
- Укроп – столовая ложка измельченной приправы
- Мука – 20 г
- Соль – щепотка
Как приготовить сырники с зеленым луком и укропом.
Сыр нужно размять вилкой и добавить поочередно яйца, мягкое сливочное масло, муку, соль. Затем добавьте мелко покрошенный лук и укроп.
Замесите творожное тесто и сформуйте сырники. Застелите противень пергаментной бумагой, или воспользуйтесь силиконовым ковриком. Выложите сырники и смажьте их сверху растопленным сливочным маслом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20 минут с одной стороны и еще 10, когда перевернете.
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