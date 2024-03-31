Желто-голубые яйца на Пасху: красим натуральными красителями

С приближением праздника Пасхи многие из нас ищут нетрадиционные способы покрасить яйца. Одним из самых популярных методов является использование натуральных красителей, позволяющих создать красивые и безопасные для употребления пасхальные яйца.

Особенно популярны цвета – желтый и голубой. Рассмотрим, как можно добиться этих цветов с помощью натуральных ингредиентов.

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Как покрасить яйца в желтый:

Для этого понадобится куркума. Залейте пакетик куркумы (15 граммов) 2 литрами кипятка, дайте остыть. В готовый отвар добавьте 1 ст. л. соли, уложите яйца и поставьте на медленный огонь. После закипания варите не больше 12 минут. Отваренные в куркуме яйца переложите в холодную воду.

Как покрасить яйца в голубой

Для этого способа нужна краснокочанная капуста. В 500 мл воды нужно замочить пол кочана капусты, которую предварительно надо смолоть в мясорубке.

К раствору добавьте 6 столовых ложек уксуса и перемешайте. Отварные вкрутую яйца замочите в полученном растворе на несколько часов. Затем извлеките и оботрите бумажными полотенцами. Чтобы окрашенные яйца были блестящими, их можно натереть растительным маслом.

Голубой цвет яйцам можно придать с помощью замороженных ягод черники, голубики или бузины. Для этого отварные яйца нужно положить в перетертые ягоды и оставить на 2-3 часа.

Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине. А еще можно приготовить яркие пасхальные яйца для детей.

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