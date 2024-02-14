Желтые подоконники снова станут белыми через 5 минут: хитрость, о которой мало кто знает

Поливинилхлоридные подоконники (ПВХ) со временем теряют свое белье и желтеют. Эта проблема может быть вызвана несколькими факторами, включая влияние солнца, влажность, некачественные материалы и неправильный уход.

Специалисты назвали основные причины пожелтения ПВХ-подоконников и предложили эффективные методы очистки, которые помогут восстановить их белье, пишет santeplusmag.com.

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Причины пожелтения подоконников:

Влияние солнца: Продолжительное пребывание на солнце без защиты может привести к пожелтению ПВХ. Некоторые изготовители не добавляют УФ-пленку, которая делает ПВХ более устойчивым к ультрафиолетовому излучению.

Повышенная влажность, особенно в холодные периоды, когда окна часто запотевают, также может способствовать пожелтению.

Качество материалов: Использование некачественного ПВХ при изготовлении подоконников может привести к пожелтению со временем.

Ненадлежащий уход: Использование неподходящих чистящих средств или недостаточный уход может ускорить процесс пожелтения.

Неправильная установка: Непрофессиональная установка, связанная с использованием веществ, вредных для ПВХ, может быть также причиной пожелтения.

Перед установкой подоконников ПВХ рекомендуется поинтересоваться у продавца качеством ПВХ и наличием защитной УФ-пленки. Узнать о рекомендованных способах ухода за подоконниками.

Как убрать желтизну с подоконника

Перекись водорода: Нанесите перекись водорода на пожелтевшие участки губкой, оставьте на несколько минут, затем протрите влажной тряпкой.

Пищевая сода и уксус: Посыпьте подоконник пищевой содой, затем потрите салфеткой, смоченной в уксусе. Оставьте на 15-20 минут перед тем, как вытереть чистой тканью.

Порошковый пятновыводитель на основе активного кислорода: Разведите порошок в воде, нанесите на подоконник, оставьте действовать от 15 до 30 минут, а затем смойте теплой водой и высушите.

Регулярная очистка и защита ПВХ-подоконников от воздействия солнца и влажности поможет им сохранить белье и эстетичный вид на протяжении многих лет.

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