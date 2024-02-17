Жена 'мафиози: в моду входит новый стиль

Стиль "жена мафиози", время от времени появлявшийся на модных подиумах, переживает настоящее возрождение в TikTok и Instagram. Этот тренд отходит от "тихой роскоши" и делает акцент на гламуре и королевской изысканности.

Воздействие "жены мафиози" ощущается не только в индустрии моды, но и в beauty-сфере.

Об этом пишет Радиотрек.

Признаки стиля во внешности:

Волосы: досконально вложенные, объемные, блестящие.

досконально вложенные, объемные, блестящие. Лицо: с макияжем, подчеркивающим красоту и элегантность.

с макияжем, подчеркивающим красоту и элегантность. Ногти: идеальное френч или однотонное покрытие в темных или чудесных оттенках.

Признаки стиля "жена мафиози" в одежде:

Кожаные костюмы с юбками – элегантные и сексуальные, подчеркивают силуэт.

Кожаные шали с золотыми застежками – роскошный аксессуар, придающий образу шика.

– роскошный аксессуар, придающий образу шика. Сетчатые платья для казино – изысканные и интригующие, для торжественных мероприятий.

– изысканные и интригующие, для торжественных мероприятий. Животные принты – леопард, зебра, питон – придают образу смелости и немного дикой красоты.

– леопард, зебра, питон – придают образу смелости и немного дикой красоты. Стразы – блестящие акценты на платьях, топах, обуви.

– блестящие акценты на платьях, топах, обуви. Крокодиловая кожа – экстравагантный материал для сумок, жакетов, ботфортов.

– экстравагантный материал для сумок, жакетов, ботфортов. Натуральный мех – элегантный и роскошный аксессуар, подчеркивающий статус.

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На подиумах этот стиль демонстрировали:

Dolce & Gabbana – с их сицилийскими мотивами и любовью к роскоши.

– с их сицилийскими мотивами и любовью к роскоши. Versace – с его смелыми принтами, яркими цветами и сексуальными силуэтами.

– с его смелыми принтами, яркими цветами и сексуальными силуэтами. Tom Ford – с его изысканными черными платьями и элегантными костюмами.

Стиль "жена мафиози" – это не просто мода, это стиль жизни. Он подходит для смелых, уверенных в себе женщин, не боящихся быть в центре внимания.

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