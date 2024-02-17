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Жена "мафиози: в моду входит новый стиль

Цихоцкая Мария

Жена 'мафиози: в моду входит новый стиль

Стиль "жена мафиози", время от времени появлявшийся на модных подиумах, переживает настоящее возрождение в TikTok и Instagram. Этот тренд отходит от "тихой роскоши" и делает акцент на гламуре и королевской изысканности.

Воздействие "жены мафиози" ощущается не только в индустрии моды, но и в beauty-сфере.

Об этом пишет Радиотрек.

Признаки стиля во внешности:

  • Волосы: досконально вложенные, объемные, блестящие.
  • Лицо: с макияжем, подчеркивающим красоту и элегантность.
  • Ногти: идеальное френч или однотонное покрытие в темных или чудесных оттенках.

Признаки стиля "жена мафиози" в одежде:

  • Кожаные костюмы с юбками – элегантные и сексуальные, подчеркивают силуэт.
  • Кожаные шали с золотыми застежками – роскошный аксессуар, придающий образу шика.
  • Сетчатые платья для казино – изысканные и интригующие, для торжественных мероприятий.
  • Животные принты – леопард, зебра, питон – придают образу смелости и немного дикой красоты.
  • Стразы – блестящие акценты на платьях, топах, обуви.
  • Крокодиловая кожа – экстравагантный материал для сумок, жакетов, ботфортов.
  • Натуральный мех – элегантный и роскошный аксессуар, подчеркивающий статус.

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На подиумах этот стиль демонстрировали:

  • Dolce & Gabbana – с их сицилийскими мотивами и любовью к роскоши.
  • Versace – с его смелыми принтами, яркими цветами и сексуальными силуэтами.
  • Tom Ford – с его изысканными черными платьями и элегантными костюмами.

Стиль "жена мафиози" – это не просто мода, это стиль жизни. Он подходит для смелых, уверенных в себе женщин, не боящихся быть в центре внимания.

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