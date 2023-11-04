Женщина в Индии родила первого ребенка в 70 лет (фото)

Женщина, которой, как полагают, около 70 лет, родила ребенка с помощью процедуры ЭКО в западной Индии. Джиубен Валлабхай Рабари матерью стала впервые в жизни.

Доктор Нареш Бханушали, гинеколог из города Бхудж в штате Гуджарат, рассказал The Independent, что он лично принимал роды у роженицы.

"Это редкий случай, можно назвать чудом. Я практикую 20 лет и провел более 1000 процедур ЭКО, но я никогда не видел такого случая. Хотя мы счастливы, что дело было успешным, мы все же призываем людей не пытаться забеременеть в преклонном возрасте", – сказал доктор Бханушали.

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В записях о госпитализации, с которыми ознакомился The Independent, не указана дата рождения г-жи Рабари, поскольку у нее нет никаких документов, подтверждающих ее возраст, например удостоверение избирателя или свидетельства о рождении – это распространенная проблема в сельской местности Индии. Однако врачи сказали, что ей было около 70 лет.

Фермерка из села Рапар, расположенного примерно в 100 км от Бхуджа, госпожа Рабари призвала врачей обратить внимание на ее возраст и попробовать лечение, поскольку она так отчаянно желала иметь ребенка.

"Я сказал ей, что она слишком стара и это очень опасно для ее здоровья, но она не слушала. В конце концов, она начала плакать и сказала: "Даже если я умру, я буду счастлива, что по крайней мере попыталась родить ребенка", — рассказал доктор Бханушали, наблюдавший за процедурой в центре ЭКО Бхуджа и дома престарелых.

Доктор Бханушали сказал, что госпожа Рабари впервые обратилась к нему около полутора лет назад после того, как четыре члена ее семьи успешно забеременели с помощью ЭКО, проведенного им.

Я объяснил, что все члены семьи были в возрасте от 45 до 50 лет, поэтому лечение ЭКО было возможным. Я пытался дать ей негативные советы, объясняя риски того, что она может даже потерять жизнь, но она была настолько эмоциональной, что я в конце концов сдался", – сказал он.

Чтобы провести процедуру, врачи сначала увеличили ее матку и дали ей гормональное лечение, чтобы начать менструацию, поскольку Рабари находилась в постменопаузе более 20 лет. Затем врачи перенесли один эмбрион с помощью ЭКО.

Ребенок развивался правильно, без каких-либо отклонений. Но на восьмом месяце ее кровяное давление было высоким, врачи решили, что ребенок должен выйти из матери раньше месяца. Издание пишет, что мальчика, матерью которого стала 70-летняя девушка, назвали Лаало. Он 15 дней после рождения был в реанимации, после чего мать и ребенка отпустили домой.

Напомним, в Англии женщина вторично родила разноцветные близнецы. Первые близнецы с разным цветом кожи появились на свет в 2001 году, а вторые девочки родились в 2009 году.

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