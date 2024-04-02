Женщинам с седыми волосами эксперт посоветовала попробовать эти 'чудодейственные прически'

Многие женщины боятся седых волос, считая его признаком старения. Эксперт по красоте считает, что седина это не недостаток, а преимущество, если хорошо подчеркивать поседение.

Инфлюэнсер красоты Кэти из YouTube-канала Katie Goes Platinum призывает женщин обнять свою седину и использовать ее, чтобы выглядеть моложе.

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Вот несколько советов от Кэти:

Найдите великолепного стилиста. Вам нужен стилист, понимающий седые волосы и может помочь вам подобрать стрижку, которая подчеркнет вашу красоту.

Не бойтесь экспериментировать с длиной и стилем. Не существует универсального стиля для седых волос.

Вы можете носить серебристые волосы короткими, средними или длинными, прямыми, вьющимися или волнистыми.

Регулярно подстригайте волосы. Это поможет сохранить его здоровье и избавиться от секущихся кончиков.

Подберите прическу, соответствующую вашей форме лица.

Кэти рекомендует пробор по центру и много слоев для "подскока", "живости" и "более молодого вида". Самое главное – чувствуйте себя уверенно. Когда вы счастливы со своими волосами, это видно.

Кэти также отмечает, что короткие прически могут быть очень удачными для зрелых женщин, поскольку они подчеркивают структуру костей и могут замаскировать следы тонких или ломких прядей.

По мнению инфлюэнсерши, самое важное – это иметь положительное мышление и носить свою седину с гордостью.

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