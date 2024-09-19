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Жгучая и вкусная: как на зиму закрыть аджику без уксуса

Былим Елена

Жгучая и вкусная: как на зиму закрыть аджику без уксуса
Аджика на зиму с яблоками. Источник: freepik.com

Если хотите порадовать себя и близких вкусной и полезной заготовкой на зиму, приготовьте ароматную аджику с яблоками, которая порадует вас ярким вкусом и насыщенным ароматом.

Отсутствие уксуса позволяет сберечь максимум витаминов и натуральный вкус овощей. Эта универсальная приправа идеально подойдет к мясу, рыбе, макаронным изделиям и многим другим блюдам, поделилось издание shuba.food.

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Для приготовления аджики вам понадобятся:

  • Помидоры – 3 кг
  • Морковь – 1 кг
  • Яблоки – 1 кг (любого сорта)
  • Болгарский перец – 1 кг
  • Перец чили – 300 г
  • Чеснок – 300 г
  • Соль – 2 столовые ложки
  • Сахар – 3 столовые ложки
  • Уксус 9% – 180 мл (для стерилизации банок)

Пошаговая инструкция:

  1. Тщательно промойте все овощи и фрукты. Почистите морковь, удалите семечки из перцев.
  2. Яблоки можно порезать на кусочки.
  3. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку.
  4. Переложите получившуюся массу в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите 25 минут, периодически помешивая. Аджика должна загустеть.
  5. Добавьте соль, сахар по вкусу. Варите еще 5-7 минут.
  6. В каждую стерилизованную банку добавьте по столовой ложке уксуса, встряхните и вылейте остатки.
  7. Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном.
  8. Укутайте теплым одеялом до полного охлаждения.

Эта приправа подойдет ко многим блюдам. Правильно приготовленная аджика может сохраняться в течение длительного времени.

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