Жгучая и вкусная: как на зиму закрыть аджику без уксуса

Если хотите порадовать себя и близких вкусной и полезной заготовкой на зиму, приготовьте ароматную аджику с яблоками, которая порадует вас ярким вкусом и насыщенным ароматом.

Отсутствие уксуса позволяет сберечь максимум витаминов и натуральный вкус овощей. Эта универсальная приправа идеально подойдет к мясу, рыбе, макаронным изделиям и многим другим блюдам, поделилось издание shuba.food.

Вас также заинтересует: Новый вкус классического блюда: аджика из болгарского перца на зиму

Для приготовления аджики вам понадобятся:

Помидоры – 3 кг

Морковь – 1 кг

Яблоки – 1 кг (любого сорта)

Болгарский перец – 1 кг

Перец чили – 300 г

Чеснок – 300 г

Соль – 2 столовые ложки

Сахар – 3 столовые ложки

Уксус 9% – 180 мл (для стерилизации банок)

Пошаговая инструкция:

Тщательно промойте все овощи и фрукты. Почистите морковь, удалите семечки из перцев. Яблоки можно порезать на кусочки. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Переложите получившуюся массу в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите 25 минут, периодически помешивая. Аджика должна загустеть. Добавьте соль, сахар по вкусу. Варите еще 5-7 минут. В каждую стерилизованную банку добавьте по столовой ложке уксуса, встряхните и вылейте остатки. Разложите горячую аджику по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте теплым одеялом до полного охлаждения.

Эта приправа подойдет ко многим блюдам. Правильно приготовленная аджика может сохраняться в течение длительного времени.

Еще раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!