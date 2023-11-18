Жидкий или кремовый: какой консилер больше подходит для возрастной кожи

Специалисты не рекомендуют использовать для возрастной кожи сухие продукты, такие как пудра, поскольку они лишь подчеркивают имеющиеся морщины. Вместо этого советуют выбирать жидкие или увлажняющие консилеры для достижения молодого и свежего вида лица.

Об этом пишет ukr.media.

Во время старения кожа, как правило, становится более сухой, поэтому пудровые продукты больше подходят для жирной кожи.

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Визажисты рекомендуют наносить консилер тонким слоем и при необходимости добавлять второй слой, чтобы скрыть несовершенства и постепенно увеличивать интенсивность оттенка. Важно использовать праймер перед нанесением консилера, поскольку это помогает равномерному распределению и повышает устойчивость макияжа. Специалисты утверждают, что консиллер с праймером может оставаться на зрелой коже не менее восьми часов без необходимости подкорректировки.

Эксперты рекомендуют избегать чрезмерного нанесения консилера, поскольку это может привести к растрескиванию через несколько часов. Для растушевки продукта они советуют использовать бьюти-блендер – ячеистый спонж конусообразной формы. Кисти могут оставлять мелкие разводы, поэтому использование губчатых спонжей считается более эффективным для обеспечения равномерного покрытия и выравнивания тона кожи.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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