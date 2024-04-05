Жить вместе ради ребенка: благо или саморазрушение?

Жить вместе ради ребёнка! Казалось бы благое намерение "красным по белому". НО...

Это явление происходит, когда люди несчастны друг с другом, когда между ними нарушена нормальная коммуникация, возникает неприязнь или даже ненависть, но ВОИМЯ Ребёнка они продолжают оставаться вместе.

Думая, что они делают благо отдавая себя в жертву, а что на самом деле? Что чувствует и видит ребёнок и как на нем это отражается?

Ребёнок чувствует и замечает больше чем мы думаем. Даже если родители скрывают истинное отношение к друг другу, ребёнок считывает страдание родителей, он видит неприязнь их друг к другу и решает, что он виновник их мучений. Особенно когда родители при нем выясняют отношения и заставляют ребёнка выбирать чью-то сторону.

Дети перенимают от родителей умение коммуницировать с другими и то как это происходит в семьях накладывает огромный отпечаток на дальнейшую его жизнь.

Вырастая, такой человек будет эмоционально закрытым и холодным, будет жить с ощущением, что он — проблема для других людей. В результате такого опыта человека часто преследует сильное чувство вины. Он может винить себя за то, что разрушил жизнь родителей, считать, что без него их жизнь была бы лучше. Неблагополучная семейная обстановка может приводить к различным невротическим расстройствам, депрессиям, проблемам в построении межличностных отношений, нежеланию и страху заводить собственную семью.

Делая "благо" ради ребёнка, остановитесь и сделайте выбор в пользу себя. Когда счастливы родители, счастливы их дети. Жить раздельно и так же продолжать заниматься ребёнком, учавствовать в его жизни, интересоваться им и быть с ним рядом, давай поддержку и любовь-это лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации. Не боятся расстаться и сохранить человеческую коммуникацию между друг другом.