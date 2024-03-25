Жители США сняли на видео медведя, пытавшегося 'угнать' автомобиль

В Эшвилле, штат Северная Каролина США, владелец транспортного средства чуть ли не остался без автомобиля. Медведь-вор едва не угнал Mercedes, но владельцы спасли авто криками.

На видео, ставшем вирусным в соцсетях, видно, как медведь искусно открывает дверь Mercedes-Benz, пытаясь проникнуть в салон.

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Владельцы авто сняли невероятный момент на камеру. Сначала медведь без проблем открывает пассажирскую дверь, но когда слышит крики людей, пугается и убегает.

На видео слышно, как люди кричат: "Медведь! Иди домой!", "Вы уверены, что закрыли дверь?", "Не трогай Mercedes!".

Громкие крики, вероятно, испугали медведя, и он убежал, не успев ничего украсть.

Напомним, на Прикарпатье медведь выбежал из леса и атаковал коня.

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