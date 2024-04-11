Жуткий ритуал крупнейшего жертвоприношения животных в Западном Средиземноморье обнаружили в Испании (фото)

В западном Средиземноморье археологи раскрыли тайну древнего ритуала, состоявшегося около 2500 лет назад на территории современного муниципалитета Гуаренья в Бадахосе, Испания.

В результате исследования стоянки Тартесия железного века, открытой в 2017 году, выявлено наибольшее жертвоприношение животных, известное в этом регионе того времени.

По данным, опубликованным в журнале Plos One, ученые из Института археологии Мериды проанализировали найденные кости, установив, что жертвоприношение производилось в течение нескольких лет.

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С помощью зооархеологического и микростратиграфического анализа учёные смогли реконструировать этот древний ритуал. В результате было обнаружено, что предлагались в жертву шесть быков, четыре свиньи, одна собака и сорок одно непарнокопытное. Кости животных свидетельствовали, что ритуал проводился в несколько этапов, включая фазу открытого жертвоприношения и быстрого захоронения.

Наряду с костями обнаружены также углеродные овощи и ритуальные предметы, что подчеркивает серьезность и значимость этого обряда.

Напомним, ранее мы писали, что в Северной Америке были найдены два новых вида ранее неизвестных науке динозавров.

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