Знатоки объяснили, чем легко и быстро можно удалить стойкие коричневые пятна на дверце духовки

Остатки пищи и жир могут привести к образованию коричневых пятен на дверце духовки. Удалить эти пятна может быть достаточно сложно.

Специалисты по уборке советуют использовать для уборки таблетки для посудомоечной машины. Об этом сообщает Express.co.uk.

Нужно смочить таблетку для посудомоечной машины и немного почистить ею стекло. Обязательно время от времени в процессе чистки погружайте таблетку в воду, чтобы она оставалась влажной.

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После этого протрите поверхность мыльной губкой. Таблетки для посудомоечных машин изготовлены из концентрированного средства, потому эффективны от жирных пятен.

Одной таблетки должно быть достаточно, чтобы отмыть всю духовку. Главное периодически смачивать ее в воде, чтобы не поцарапать стекло на дверце.

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