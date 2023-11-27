Знатоки объяснили, как часто нужно поливать орхидею зимой, чтобы не навредить растению

Комнатные растения зимой находятся в покое. Однако это не означает, что они не нуждаются в поливе.

Специалисты по комнатным растениям поделились главными советами, как ухаживать за орхидеями в холодные месяцы. Об этом сообщает Express.co.uk.

Правильный полив орхидеи жизненно важен для того, чтобы она оставалась здоровой. Орхидеи уязвимы к корневой гнили, поэтому они со временем погибнут, если их слишком поливать.

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В то же время корни могут сморщиться и засохнуть, если условия слишком сухие. Зимой полива раз в 10 дней обычно достаточно.

Всегда лучше проверить влажность компоста перед поливом, чтобы убедиться, что вы не переувлажнили растение. Следует поливать, когда смесь для горшков почти высохнет, но не полностью.

Вы можете определить, орхидея ли чрезмерно или недостаточно полита, посмотрев на корни. Если они выглядят мягкими и коричневыми, это признак того, что они сидели в воде и не могли эффективно дренироваться, вызывая корневую гниль.

Здоровые корни будут твердыми, рыхлыми и белыми. Еще один простой способ определить это, осмотрев листья. Вялые или желтые листья часто являются признаком чрезмерного полива, тогда как увядшие или сморщенные листья говорят о том, что орхидеи нужно больше воды.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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