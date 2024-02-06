Знатоки объяснили, как легко вывести желтые пятна на сиденьи для унитаза

Регулярная чистка туалета помогает предотвратить накопление пятен. Однако со временем на сидении могут образовываться стойкие пятна.

Желтые пятна на сиденьях унитазов особенно непривлекательны, но часто неизбежны. Однако есть дешевый способ от них избавиться, сообщает Express.co.uk.

Достаточно смешать соду и белый уксус и нанести пасту непосредственно на проблемные пятна. Оставьте смесь на пять минут, а затем протрите салфеткой из микрофибры.

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Для более глубоких, старых пятен вам может понадобиться повторить процесс. Уксус очень кислый, а это значит, что он также способен устранить многие другие проблемы в ванных комнатах, например известковый налет и мыльную пену.

Однако для тех, кто имеет деревянное сиденье унитаза, уксусный раствор может быть не лучшим подходом, поскольку кислотная природа уксуса может испортить материал. Для деревянных сидений унитазов лучше всего использовать теплую мыльную воду и неабразивную тряпку.

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