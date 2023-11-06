Знатоки объяснили, как повысить влажность орхидеи без риска корневой гнили

Орхидеи – популярные комнатные растения, но они имеют репутацию сложных в уходе. Причина того, что за орхидеями так трудно ухаживать, заключается в том, что владельцы комнатных растений обычно их излишне поливают.

Переувлажнение орхидей может привести к загниванию корней, что может убить растение. Об этом сообщает Express.co.uk.

Если за ними правильно ухаживать, орхидеи могут жить от 15 до 20 лет, а некоторые виды могут цвести от двух до трех месяцев. Еще одним важным аспектом ухода за орхидеей является влажность и температура.

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Орхидеи любят температуру от 10C до 27C. Остерегайтесь сухого тепла от центрального отопления, а также помните о том, что не стоит размещать растения прямо на линии прохладных сквозняков.

Чтобы повысить влажность, быстро сбрызните растение водой или вы можете создать поддон для влажности. Для этого возьмите неглубокое блюдо и добавьте в него несколько камешков, затем добавьте воды и положите свою орхидею на камешки.

Просто убедитесь, что растение не стоит прямо в воде, поскольку это может повлечь загнивание корней. Орхидеи любят влажность и предпочитают дневную влажность от 50 до 70 процентов.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить во время выращивания орхидей.

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