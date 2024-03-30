Знатоки посоветовали, как можно отмыть чайник от налета без уксуса: дешевый и действенный вариант

Когда жесткая вода испаряется, она оставляет за собой вещество кальция и магния, известное как известковый налет. Хотя белый уксус справляется с известковым налетом в чайнике, лучше выбрать альтернативу.

Это связано с тем, что уксус может оставить неприятный запах. Однако можно воспользоваться другим доступным продуктом – лимонной кислотой, сообщает Express.co.uk.

Специалисты советуют наполовину наполнить чайник водой и довести до кипения. После этого достаточно добавить столовую ложку лимонной кислоты.

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Затем следует оставить чайник на 10 минут перед тем, как промыть его. После этого внутри чайника должен исчезнуть весь известковый налет.

Однако, если налета много, может потребоваться повторение процедуры, или увеличение количества лимонной кислоты.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут.

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