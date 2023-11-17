'Золотые леса' в Перу увидели из космоса (фото)

Астронавт МКС сделал фотографию, демонстрирующую масштабы незаконной добычи золота в перуанской Амазонке. Леса Перу, как видно из космоса, сияют золотом.

Хотя блестящие ямы могут выглядеть красиво с низкой околоземной орбиты, изображение действительно освещает тревожную проблему дома на планете Земля, пишет IFLScience.

Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал эту фотографию золото разведывательных карьеров во время дрейфа над восточным Перу в канун Рождества 2020 года. Идеально попадая под солнечные лучи, богатые золотом карьеры отражаются обратно с сияющим отблеском.

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Как пояснила Обсерватория Земли НАСА, разведывательные ямы состоят из сотен плотно заполненных водой бассейнов, окруженных участками грязи без растительности.

Несмотря на то, что фотография была слегка отредактирована для улучшения контрастности, она была просто сделана цифровой камерой Nikon D5.

Добыча золота является крупным бизнесом в Перу, шестом по величине производителем драгоценного металла в мире. К сожалению, часть этой добычи подпитывается незаконной добычей полезных ископаемых, включающей разрушительные процессы, разрушающие местную среду и амазонские общины.

В последние годы продолжаются проблемы в перуанском районе Мадре-де-Диос, где современная золотая лихорадка привела к возникновению временных городов и безрассудной эксплуатации окружающей среды для получения металлов. Вместе с масштабной вырубкой лесов это также привело к наводнению загрязненной воды в окружающей экосистеме.

Одной из главных проблем является ртуть и ее высокотоксичный двоюродный брат метилртуть. Золотоискатели иногда используют ртуть, чтобы отделить свою золотую руду от почвы и отложений, часто без соответствующих мер безопасности. Ртуть, которая сама по себе является мощным нейротоксином, просачивается в водоемы, а затем может превращаться в сверхтоксическое химическое вещество метилртуть с помощью микробных процессов.

Это стало растущей проблемой в Перу и других частях Южной Америки. Помимо борьбы с отравлением ртутью и влиянием на окружающую среду незаконной добычи золота, амазонские общины также подверглись насилию из-за добычи золота, вторгшегося на их земли.

Напомним, в 2022 году группа астрономов исследовала траекторию движения звезды белого карлика и пришла к выводу, что скоро он вызовет хаос в нашей Солнечной системе. Согласно новым расчетам, столкновение произойдет примерно через 29 тысяч лет, и его последствия могут оказаться катастрофическими.

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