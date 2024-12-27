Зовете кота по 'имени': эксперты рассказали, действительно ли он вас понимает

Назвать котенка – задача не из простых. Поэтому вполне логично, что владельцы домашних животных интересуются: способны ли коты распознавать свои клички?

Эксперты отмечают, что коты могут идентифицировать и реагировать на "имена", которые мы им даем. Однако это не означает, что они всегда будут на них откликаться, пишет petMD.

Ветеринар из VCA Fleming Island Animal Hospital Тереза Мануси отмечает, что исследование, проведенное в 2013 году американским Национальным центром биотехнологической информации, подтверждает, что кошки способны распознавать свое "имя" и отличать его от "имен" других животных. Вероятно, это объясняется положительными ассоциациями с вниманием, едой или игрой.

По словам ветеринара из Флоридской службы по вопросам поведения животных Лизы Радости, поклонники кошек хорошо знакомы с тем, насколько эти животные сообразительны. Благодаря уникальному строению ушей, которые способны вращаться почти на 180 градусов и двигаться независимо друг от друга, коты не только распознают свои клички, но и реагируют на другие звуки.

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Если вам кажется, что ваш кот активно реагирует на ваш голос, но не обращает внимания на соседа по комнате, вы, вероятно, правы. Как объясняет Мануси, коты способны распознавать и запоминать уникальные вокальные модели: "Это означает, что кот может реагировать на любимого члена семьи лучше, чем на менее знакомого гостя".

Лиза Радоста добавляет, что когда котам демонстрировали четыре разных голоса, среди которых был голос их хозяина, они выбирали именно его, игнорируя другие, незнакомые голоса.

"Эта способность позволяет котам различать, кто является семьей, а кто нет. Это еще одна подсказка, которую коты используют, чтобы понять, как жить безопасно и счастливо в нашей среде", – отмечает эксперт.

Тон, которым мы обращаемся к коту, может влиять на то, насколько внимательно он реагирует на нас. Наш голос может передавать эмоции, ассоциирующиеся с положительными или отрицательными переживаниями. Это характерно не только для котов, но и для всех животных, отмечает Радоста.

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"Например, если хозяин использует высокий голос, чтобы позвать своего кота и вознаградить его чем-то, что ему нравится, кот ответит положительно. Однако, если тот же высокий голос ассоциируется с чем-то негативным – например, купанием или ношением в переноске, это может вызвать негативную реакцию кота", – рассказала ветеринарка.

Мы не можем точно определить, что именно коты понимают, а что – нет. Однако известно, что эти любознательные создания используют контекстные сигналы для адаптации своего поведения.

К примеру, если вы постоянно говорите "ужин" перед тем, как накормить кота, он поймет, что это слово связано с приемом пищи.

Мануси отмечает, что один из эффективных способов приучить кота или котенка к их "имени" – ассоциировать его с приятными моментами. Например, можно произносить кличку питомца перед тем, как угостить его лакомством, подарить игрушку или начать игру.

"Главное - помочь вашей кошке понять, что ее имя имеет значение, и когда она его слышит, это означает, что мы ищем ее внимания. Чтобы подкрепить это, произнесите имя своей кошки и немедленно погладьте и вознаградите ее", – подытожила специалист.

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