Зрительно удлиняют и делают худее: три стрижки для круглого лица

Если у вас круглое лицо и вы хотите скорректировать это, асимметричная стрижка с удлиненной челкой сделает ваше лицо более удлиненным, а челка усилит этот эффект. Асимметрия выделит скулы, а удлиненные пряди вокруг лица удачно замаскируют щеки, создавая вид более худого лица.

Об этом пишет Радиотрек.

Добавив челку к асимметричной стрижке, вы можете также корректировать форму лица. Независимо от длины и текстуры волос, удлиненная челка поможет вам достичь эффекта уменьшения лица.

Длинные бобы или удлиненное каре всегда остаются популярными среди женщин любого возраста. Длина боба, оканчивающаяся под нижней челюстью, идеально подойдет тем, кто желает зрительно уменьшить ширину лица. Эта стрижка правильно рамка круглого лица и всегда выглядит стильно и актуально.

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Специалисты рекомендуют создавать боб, выходящий за линию подбородка на 8-10 сантиметров. Если выбираете длину к ключицам, следует добавить несколько разноуровневых прядей у лица для дополнительного эффекта.

Стрижка "микси" характеризуется тем, что волосы на задней части головы остаются длиннее, чем спереди. Рваная челка создает эффект вытянутого лица, а его разнообразная длина может подчеркнуть этот эффект. Эта стрижка является идеальным коротким вариантом, который зрительно уменьшит лицо, скрывая рыхлые щеки или второй подбородок. Сохранив объем на верхней части головы, челку можно зачесать назад или на бок для еще более эффектного вида.

Напомним, мы уже писали, какие стрижки подойдут для коротких волос.

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