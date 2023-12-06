Звезда праздничного стола: Как приготовить запеченное куриное филе с яблоками

Как запечь куриное филе с яблоками для праздничного стола

Одним из самых любимых и запоминающихся блюд на праздничном столе, особенно к Николаю, Рождеству и Новому году, является запеченное куриное филе с яблоками.

Это удачное сочетание нежного мяса и сладковатой пикантности яблок образует настоящий гастрономический шедевр. Рецептом поделились на сайте NV.

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Запеченное куриное филе с яблоками

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.;

Яблоки – 2 шт.;

Сыр – 100 г;

соль, перец;

Майонез – 3 ст.л.;

Масло.

Способ приготовления:

Разделите филе на среднего размера куски. Покройте их пищевой пленкой и отбейте. Затем подготовьте яблоки, их нужно натереть, а также добавить творог. Покройте форму для выпечки фольгой и смажьте ее растительным маслом. Разместите на ней курятину, посолите и поперчите по вкусу. Теперь разместите слой натертых яблок. Покройте его майонезом и посыпьте тертым сыром. Запекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

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