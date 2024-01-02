3 эффективных лайфхака для очистки жира и нагара из противеня и сковородки

Накопление нагара и жирных следов на кухонной посуде, используемой для жарки, тушения и пассерования, может стать серьезной проблемой. Однако не всегда для его очищения нужна агрессивная бытовая химия. UAportal подготовил четыре эффективных способа восстановить чистоту ваших листов и сковородок с помощью доступных и подручных средств.

Видео дня

Сода и уксус

В противне смешайте горячую воду с половиной стакана пищевой соды и таким же количеством уксуса. Дайте смеси настояться около 30 минут, а затем удалите нагар грубой стороной губки для мытья посуды. Напоследок не забудьте тщательно промыть моющим средством.

Читайте также: Пять действенных способов, чтобы к сковородке ничего не прилипало

Фольга

Обычная алюминиевая фольга может помочь при очищении старого жира и нагара. В сочетании с моющими химическими средствами она может эффективно заменить щетку. Однако соблюдайте осторожность и избегайте использования этого метода на антипригарных сковородках и силиконовых формах.

Перекись водорода

Начните с посыпания пищевой содой пригоревших остатков пищи на сковороде, а затем щедро полейте их перекисью водорода. Оставьте смесь действовать примерно на два часа. После этого с помощью губки сотрите остатки грязи и вымойте посуду обычным моющим средством.

Напомним, что сковорода – один из основных элементов в арсенале любой домохозяйки. Главная проблема в том, что сковород существует большое разнообразие, а вместе с тем и возможности их использования. Поэтому UAportal рассказывает, как выбрать действительно качественную сковороду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!