3 лайфхака, которые сделают уборку быстрой и легкой

Уборка является обязательной, но не всегда быстрой рутиной. UAportal подготовил эффективные лайфхаки, которые помогут облегчить этот процесс каждой хозяйке.

Уксус и пищевая сода для зеркал и окон

Чтобы легко и быстро очистить зеркала и окна можно приготовить смесь из равных частей белого уксуса и воды. Залейте раствор в бутылку с распылителем и разбрызгайте на стеклянную поверхность, протрите тряпкой из микрофибры, чтобы добиться блеска без разводов. Для удаления сложных пятен можно посыпать влажную губку пищевой содой.

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Лимон и соль для деревянных досок

Очистить и дезинфицировать деревянные доски помогут простые ингредиенты, которые есть дома у каждого. Рассыпьте соль на их поверхность и потрите половинками лимона. После этого оставьте доску на 10 минут и промойте прохладной водой.

Алюминиевая фольга вместо металлической губки

Для эффективного удаления жира или остатков пищи из кастрюль и сковородок можно использовать шарик из алюминиевой фольги в качестве альтернативы металлической губке. Она обеспечивает мягкую абразивную поверхность, эффективно удаляет грязь без повреждения посуды.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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