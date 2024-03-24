3 лайфхака с разделочной доской, которые упростят работу на кухне

Сократить время, проведенное на кухне – желание, которое разделяют многие. К счастью есть несколько полезных советов и подсказок, которые могут значительно упростить процесс приготовления пищи и уборки. UAportal рассказал о трех практических ухищрениях с разделочной доской, которые сделают вашу ежедневную кухонную работу легкой и приятной.

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Контейнер

Вам понадобится контейнер или коробка, соответствующая размеру вашей доски. Желательно, чтобы контейнер имел крышку. Поместите крышку под доску для создания места для сбора нарезанных ингредиентов.

Это простое приспособление избавляет от необходимости часто ходить к помойке, позволяя выбрасывать отходы прямо в контейнер. Экономьте время и уменьшайте беспорядок на своем столе с помощью этого эффективного решения.

Канцелярские резинки

Если ваша разделочная доска имеет тенденцию скользить во время работы, есть простое решение. Возьмите несколько канцелярских резинок и закрепите по одной на каждом конце. Этот хитрый лайфхак предотвращает смещение доски на столе.

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Как легко очистить разделочную доску

Со временем можно заметить, что на деревянных досках появляются пятна и меняется цвет. Чтобы восстановить их первозданный вид, вам понадобится обычная наждачная бумага.

Начните аккуратно шлифовать поверхность доски, пока она не станет гладкой, а пятна не исчезнут. Затем протрите доску влажной губкой и дайте ей высохнуть на воздухе.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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