3 распространенные ошибки, которые хозяйки допускают при глажке льняных вещей

Одежда из натуральных тканей очень прихотлива в уходе. UAportal помогает избежать ошибок при глажке тканей из льна, рассказав о 3 самых распространенных ошибках.

Неправильная температура

В процессе глажения льняных вещей очень важно регулировать температуру утюга в соответствии с инструкциями на этикетке. Ткани из 100% льна выдерживают высокую температуру, однако часто в составе есть и другие материалы, поэтому сильно горячий утюг может повредить, а то и сжечь одежду.

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Пренебрежение режимом отпаривания

Для эффективного разглаживания льняных вещей следует использовать функцию отпаривания. Рекомендуется заливать в утюг дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование накипи и пятен от нее на одежде. Этот способ полностью безопасен для тканей из льна.

Неправильная техника глажки

При глажке движения должны быть равномерными по направлению волокон ткани. Важно избегать быстрых и резких действий вперед, потому что это может привести к неравномерным складкам и растяжению одежды, что испортит его внешний вид.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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