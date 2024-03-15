3 способа использования чайной заварки: лайфхаки от опытных хозяек

Опытные хозяйки знают, что остатки обычной заварки от чая можно использовать для решения бытовых проблем. UAportal рассказал о трех ситуациях, когда она может оказаться очень полезной.

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Чистка ковров

Равномерно распределите немного влажную заварку по ковру и оставьте ее примерно на 10-15 минут. Затем с помощью веника или щетки аккуратно сметите ее. Этот природный раствор эффективно собирает частицы грязи, одновременно нейтрализуя любые неприятные запахи.

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Маринад для рыбы

Смешайте сухую заварку с черным молотым перцем и щедро натрите смесью рыбу. Оставьте ингредиенты мариноваться на 15-20 минут в закрытой посуде.

Затем сбрызните рыбу растительным маслом и посыпьте сверху мелко нарезанным луком. Оставив ее отдохнуть еще на 15 минут, смойте остатки маринада, поперчите и начинайте готовить рыбу по желанию.

Подкормка комнатных растений

Использование сушеной заварки по уходу за растениями – еще одно замечательное применение. Пересаживая цветы, используйте его в качестве эффективного дренажного слоя для горшков. Постепенно разлагаясь, она обогащает почву ценными питательными веществами, действуя как органическое удобрение.

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