3 цветка, которые символизируют удачу и счастье для вашего дома: народные приметы и предрассудки

Цветами обычно восхищаются из-за их красоты, но они также имеют важное значение и символику в разных культурах, а определенные растения, по поверьям, привлекают удачу и счастье в дом. UAportal рассказал о некоторых из них.

Китайская роза

Китайская роза, известная своей изысканной красотой, также обладает мощной энергетикой, которая может влиять на жизнь ее владельцев. Фольклор предполагает, что наличие растения в доме может повысить вашу уверенность в себе и вдохновить новые достижения. Однако важно отметить, что этот цветок не лишен темной стороны, из-за чего получил зловещее прозвище "цветок смерти".

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Согласно поверью, негативные свойства китайской розы активизируются, когда она попадает в руки нерадивых хозяев. Если растение начинает сбрасывать листья и увядать, это служит предупреждением о потенциальных неприятностях.

Герань

Подумайте о том, чтобы поставить герань в спальне или кухне, чтобы получить дополнительную удачу. Считается, что она не только приносит счастье, но и дарит радость и помогает в решении финансовых проблем.

Бегония

Если вы хотите, чтобы ваш дом был наполнен позитивом и спокойствием, подумайте о том, чтобы украсить его бегониями. Этот цветок способен устранить негатив из вашего дома, способствуя созданию уютной атмосферы. Бегония не только поднимает настроение, но и побуждает мыслить нестандартно, предлагая креативные решения и не давая отчаяться, когда сталкиваешься с неудачами.

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