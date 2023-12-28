4 простые способы очистки микроволновки без использования химических средств

Микроволновая печь – полезное изобретение, упрощающее процесс разогрева и приготовления пищи. Однако при регулярном использовании прибор часто накапливает грязь и нагар. UAportal подготовил эффективные и простые способы очистки микроволновки без использования химических средств.

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Кокосовое масло

Если ваша микроволновка сделана из нержавеющей стали, рекомендуется использовать кокосовое масло. Нанесите немного на мягкую ткань и осторожно потрите поверхность.

Средство для мытья посуды и пищевая сода

Создайте качественное чистящее средство, смешав небольшое количество пищевой соды с жидкостью для мытья посуды. Этот раствор может эффективно справиться с любой грязью или нагаром в вашей микроволновке. Нанесите смесь на влажную губку или тряпку и осторожно протрите внутренние поверхности, затем смойте водой.

Вода, уксус и лимонный сок

Для устранения жира и неприятных запахов смешайте равные части воды и уксуса в сосуде, пригодном для использования в микроволновке. Добавьте в смесь несколько столовых ложек лимонного сока. Нагрейте этот раствор в течение нескольких минут.

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После нагревания осторожно извлеките емкость и протрите тряпкой внутренние поверхности микроволновки. Этот метод эффективно устраняет неприятные запахи и сделает вашу микроволновку свежей и чистой.

Лимонный сок

Альтернативным вариантом является использование лимонного сока. Налейте большое количество лимонного сока в сосуд, пригодный для использования в микроволновке, и нагревайте его в течение нескольких минут.

Нанесите лимонный сок на загрязненные участки и оставьте примерно на 10 минут. После этого вытрите грязь тряпкой или губкой, и ваша микроволновка будет блестяще чистой. Этот способ также помогает устранить противные запахи.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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