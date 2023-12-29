4 вещи, которых следует избегать перед сном по народным приметам

Вечер издавна считался у наших предков мистическим временем, а к ритуалам перед сном относились с особой осторожностью. UAportal рассказывает о распространенных народных приметах, рассказывающих о действиях, которые следует избегать перед сном, поскольку считается, что они могут привести к серьезным последствиям.

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1. Считать деньги

Хотя может возникнуть желание еще раз оценить свои финансы перед сном, народная примета предостерегает от подсчета денег на ночь. По поверью это может привести к финансовым трудностям в вашей жизни. Чтобы перестраховаться, перенесите это занятие на утро или день, когда считается, что негативные последствия менее вероятны.

2. Выплата долгов

Если вечером вы вдруг вспомнили о долге, который вы должны соседу, будет разумно отложить его возвращение к утру. По традиции возврат долгов в ночное время может привести к новым финансовым обязательствам. Выждав до следующего дня, вы можете избежать потенциальной возможности снова стать должником в будущем.

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3. Мытье полов

Иногда желание убрать в доме появляется вечером, когда все важные дела уже сделаны за день. Однако считается, что подметать и мыть пол следует только в светлое время суток во избежание нежелательных неприятностей. Сохраните эту работу для дневного времени.

4. Выброс мусора

Выносить мусор вечером не рекомендуется. Предрассудки предупреждают, что нарушение этого запрета может привести не только к выбросу отходов, но и к изгнанию положительной энергии. Чтобы сохранить финансовую удачу и гармонию в доме, перенесите эту задачу на утренние часы.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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