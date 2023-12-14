5 эффективных советов, которые помогут преодолеть переживание

Столкнувшись с отрицательными мыслями, люди часто стремятся устранить их и полностью забыть о них. Однако такие попытки иногда могут иметь обратные последствия, поскольку попытка подавлять плохие мысли часто приводит к тому, что мы упоминаем о других негативных переживаниях.

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К счастью, существуют простые техники, которым может научиться каждый, чтобы эффективно отгонять тревожные мысли. UAportal подготовил пять стратегий, которые помогут вам восстановить душевное спокойствие.

1. Берите паузы

Участие в разговорах может усилить проявления беспокойства. Включение пауз поможет снизить влияние негативных эмоций. Сделав короткий перерыв, внимательно выслушав собеседника, а затем поделившись своими мыслями, вы сможете уменьшить агрессию и предотвратить потенциальные конфликты.

2. Прекратите обвинять других

Людям свойственно обдумывать прошлый негативный опыт в поисках виновников. Важно понимать, что поиск виновного не имеет никаких целей. Вместо этого сосредоточьтесь на принятии ситуации, извлеките из нее уроки, поразмышляйте над тем, почему это произошло, и не допускайте подобных ошибок в будущем.

3. Не спекулируйте на мыслях других людей

Поскольку негативные мысли часто обращаются вокруг других людей, может возникнуть соблазн спекулировать по их мотивам, целям и желаниям. Однако попытки углубиться в чужие мысли бесполезны. Вместо того чтобы непрерывно зацикливаться на неизвестных факторах, перенаправьте свое внимание на нынешний момент.

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4. Расставляйте приоритеты в решении важных вопросов

Когда сталкиваешься с многочисленными трудностями, часто бывает сложно расставить приоритеты. Важно определить, что более важно, и соответственно расставить очередность. Вместо того, чтобы зацикливаться на человеке, который может оказать минимальное влияние на вашу жизнь, сначала решите большую проблему, а затем возьмитесь за меньшие.

5. Занимайтесь физической активностью или хобби

Один из самых эффективных способов изгнать негативные мысли из головы – это погрузиться в любимое дело. Если у вас нет определенного увлечения, занятия спортом могут помочь. Физические упражнения способствуют высвобождению отрицательной энергии и улучшают общее самочувствие, что делает их идеальным методом борьбы с тревожностью.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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