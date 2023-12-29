5 эффективных способов использования старых газет: Советы домохозяек

В прошлые времена газеты были чем-то большим, чем просто источником новостей. Даже когда телевизоры стали обычным явлением, они оставались неотъемлемой частью повседневной жизни. Сейчас, когда кипы старых газет забыты в шкафах людей, UAportal нашел несколько практических способов их использования, доказывающих свою ценность даже в современную эпоху.

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Устранение неприятных запахов

Если вы столкнулись со стойким неприятным запахом в вашем доме, традиционные методы могут оказаться недостаточными. Просто сомните старую газету и положите в центр источника запаха. Бумага действует как абсорбент и устраняет неприятный аромат, избавляя от проблемы.

Сохраните фрукты и овощи

Многие свежие фрукты быстро портятся в холодильниках. Чтобы предотвратить это, обратитесь за помощью к старым газетам. Выстелив полки холодильника, вы создадите влагопоглощающий барьер.

Таким образом, влага не будет оседать на продуктах, и они будут оставаться свежими и пригодными к употреблению в течение длительного времени. Не забывайте периодически заменять газеты сухими для достижения оптимального результата.

Высушите мокрую обувь

Воспользуйтесь этим проверенным временем методом, смяв газеты и запихнув их внутрь мокрой обуви, равномерно распределив их. Через несколько часов газеты впитают влагу, и она станет сухой. Вы можете использовать этот метод на протяжении всей осени и зимы без каких-либо негативных последствий для вашей обуви.

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Вымойте окна

Немногие знают, что бумага, особенно старые газеты, может эффективно справиться с раздражительными ворсинками, которые остаются на окнах после использования тряпки для мытья. После регулярного мытья окон нанесите на них окончательную полировку с помощью куска газеты. Увидите, как стекло засияет по-новому, без остатков ворсинок.

Советы для садоводства

Газеты выполняют полезные функции в огороде. Во-первых, из них получаются отличные контейнеры для рассады, что избавляет от потребностей в обычных горшках.

Во-вторых, если неожиданные заморозки представляют угрозу, накройте рассаду, чтобы защитить ее от холода. В третьих, для борьбы с сорняками накройте грядки слоями газет и присыпьте их землей. Этот метод значительно задерживает рост сорняков, экономя ваше драгоценное время и силы.

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