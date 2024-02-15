5 фактов о ходьбе, которые заставят полюбить прогулки

Ходьба – безопасная и легкая форма физической активности – имеет множество преимуществ для здоровья. По данным экспертов, люди, включающие всего четыре часа ходьбы в свой еженедельный распорядок дня, живут в среднем на семь лет дольше. UAportal рассказывает пять интересных фактов о пользе ходьбы.

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1. Предотвращение межпозвонковых грыж

Ходьба считается наиболее эффективной профилактической мерой против межпозвонковых грыж.

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2. Активизация лимфатической системы

Ходьба эффективно стимулирует лимфатическую систему, укрепляя иммунитет, одновременно выводя вирусы, токсины и застойные явления.

3. Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы

Регулярная ходьба значительно улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшая нагрузку на сердце, а также питая ткани кислородом, кровью и необходимыми питательными веществами.

4. Укрепление связок, костей и сухожилий

Ходьба играет решающую роль в укреплении не только связок, но и костей и сухожилий, способствуя общей физической выносливости.

5. Эффективное управление весом

Как ни странно, ходьба может помочь в похудении столь же эффективно, как и более интенсивные физические нагрузки, при этом минимизируя риск получения травм.

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