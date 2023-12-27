5 хитростей уборки, экономящих время: Должна знать каждая домохозяйка

Создание уютной и непринужденной атмосферы в наших домах начинается с поддержания чистоты и упорядоченности пространства. Чистота не только улучшает общую атмосферу, но играет важную роль в сохранении здоровья наших близких.

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Мы должны понимать, сколько усилий и времени нужно потратить, чтобы поддерживать безупречную чистоту в доме. Именно поэтому UAportal делится некоторыми практическими советами, которые помогут эффективно выполнять задачи по уборке.

1. Стиральная машина

Со временем внутри машины могут накапливаться вредные микробы и бактерии, которые, наконец, попадают на одежду. Для борьбы с этой проблемой попробуйте использовать белый уксус для очищения.

Залейте 2 стакана уксуса в машину и оставьте ее работать на час. После этого протрите внутреннюю часть тряпкой, смоченной в уксусе. Затем повторите этот процесс, используя 2 стакана отбеливателя для достижения оптимального результата.

2. Ванна

Чистка ванны часто может казаться трудоемкой задачей. Однако есть простое решение, которое сэкономит драгоценное время.

Для быстрой и эффективной очистки заполните ванну горячей водой и добавьте равное количество кокосового масла и пищевой соды (по 1 стакану). Эта комбинация творит чудеса в удалении грязи и пятен, восстанавливая блеск вашей ванны без особого труда.

3. Краны

Чистота ванной может быть нарушена, если на кранах появляются неприглядные пятна. Все, что вам нужно сделать, это слегка натереть поверхность кранов вощеной бумагой и оставить на час. Этот метод поможет устранить стойкие пятна.

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4. Матрац

Сделайте смесь, соединив равные количества средства для мытья посуды и перекиси водорода. Нанесите раствор прямо на пятна, осторожно втирая его. Оставьте на 10-15 минут, а затем смойте влажной губкой. Этот простой, но эффективный метод восстановит чистоту и свежесть вашего матраса.

5. Ароматизаторы

Чтобы наполнить жилое пространство приятным ароматом, повторите этот простой способ. Смешайте 1/2 стакана ванильного экстракта с кофе и высыпьте смесь в контейнер. Поставьте емкость в духовой шкаф при температуре 300 градусов в час. После охлаждения разложите ароматную смесь в труднодоступных уголках и зонах вашей комнаты.

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