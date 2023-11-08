5 интересных фактов о Тейлор Свифт

Тейлор Свифт, мультиталантливая артистка, добилась незаурядного успеха. В дополнение к ее многочисленным наградам, есть несколько увлекательных фактов, о которых расскажет UAportal.

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Met Gala

В 2016 году Тейлор Свифт взяла на себя роль сопредседателя этого престижного мероприятия, известного экстравагантным гламуром и высокопоставленными посетителями. Билеты на мероприятие стоят потрясающих $30 000, а места за столом – $275 000.

Показ Victoria's Secret

Тейлор Свифт не только выступала на известных показах нижнего белья Victoria's Secret в 2013 и 2014 годах, но и участвовала в их организации. Она определяла модельный состав и общалась с друзьями, участвовавшими в показе.

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Обложки журналов

Тейлор Свифт бесчисленное количество раз появлялось на обложках журналов. Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire и Vogue не раз демонстрировали ее. Она также трижды украшала страницы журнала Time.

"Тайные" встречи с фанатам и

Тейлор Свифт ценит свои отношения с поклонниками и пытается сделать каждую встречу особенной. Она устраивает приватные фан-встречи перед презентациями альбомов. Примером тому был 2014 год, когда Тейлор пригласила 89 преданных и активных фанатов к себе домой, где она представила песни из своего известного альбома в 1989 году.

Благотворительность

Важным аспектом успеха Тейлор Свифт является ее приверженность благотворительности. К примеру, она пожертвовала $15,500 в помощь 19-летней поклоннице, чья мать находилась в коме. Кроме того, она выделила 70 тысяч долларов на новые книги для детей и подростков для библиотеки своего родного города.

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