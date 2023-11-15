5 интересных фактов об актрисе и певице Кэти Перри

Отмечая выдающуюся карьеру Кэти Перри, мы рассмотрим некоторые увлекательные подробности о ее жизни и достижениях. UAportal подготовил несколько интригующих фактов о певице.

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Многогранность за пределами музыки

Хотя Кэти Перри известна своей увлекательной музыкой, стоит отметить ее актерскую карьеру. Помимо музыкальных успехов Перри продемонстрировала свой талант в полнометражных и анимационных фильмах. В частности, она подарила свой голос культовому персонажу Смурфетти в экранизации мультфильма "Смурфики".

Кроме того, Перри продемонстрировала свои актерские способности в таких фильмах, как "Примерный самец 2", а также участвовала в таких популярных сериалах, как "Как я встретил вашу маму", "Американская домохозяйка" и "Симпсоны".

Ранняя карьера

Решив осуществить свои мечты в мире музыки, Перри покинула среднюю школу в 15 лет, а в 17 лет отправилась в Лос-Анджелес, чтобы начать свою музыкальную карьеру.

Вдохновение "I Kissed A Girl"

Среди монументальных хитов ее карьеры особое место в дискографии Кэти Перри занимает вдохновляющая песня "I Kissed A Girl". Удивительно, но вдохновением для этой сенсации, возглавившей хит-парад, стала актриса Скарлетт Йоханссон. В интервью Перри откровенно призналась, что однажды поделилась со своей второй половинкой: "Не буду лгать, если бы Скарлетт Йоханссон вошла в комнату и захотела поцеловаться со мной, я бы поцеловалась с ней. Надеюсь, ты не против?"

Рекордные достижения

Феноменальные достижения Кэти Перри запечатлели ее имя в престижной Книге рекордов Гиннеса. Среди ее выдающихся достижений – то, что она стала первой артисткой, набравшей 100 миллионов подписчиков в Твиттере, что свидетельствует о ее огромной мировой популярности. Кроме того, в 2015 году Перри стала самой высокооплачиваемой поп-артисткой, продемонстрировав свой беспрецедентный успех.

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Избивая новые рекорды, ее зажигательное шоу в перерыве матча за Суперкубок собрало наибольшее количество зрителей за всю историю, и она присоединилась к избранной лиге Майкла Джексона, когда пять песен из одного альбома одновременно возглавили хит-парады.

Мастерство написания песен

Помимо собственной музыкальной деятельности, творческое изящество Кэти Перри распространяется на написание песен для других известных артистов. Ее талант проявился в создании музыки для таких влиятельных личностей, как Ники Минаж, Ариана Гранде, Келли Кларксон, Селена Гомес и группа The Scene, Бритни Спирс и других. Влиятельный вклад Перри оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии.

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