5 кулинарных секретов, которые упростят жизнь домохозяйкам

Постоянное приготовление вкусных блюд может быть достаточно сложной задачей, требующей как мастерства, так и творческого подхода. UAportal рассказал о нескольких кулинарных секретах, которые помогут упростить жизнь на кухне, но при этом обеспечить аппетитные блюда.

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Красное вино

Нередко у нас есть недопитые бутылки красного вина. Вместо того чтобы выбрасывать его, попробуйте заморозить его в формах для льда. Таким образом вы сможете удобно использовать небольшие порции для приготовления и усиления вкуса рагу и других пикантных блюд.

Правильно солите мясо

Избегайте засолки мяса в начале или внутри процесса приготовления, так как это может привести к тому, что мясо получится сухим и менее ароматным. Вместо этого засаливайте его непосредственно перед приготовлением.

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Сохраните свежесть сыра

Сыр часто черствеет, если его оставить в открытой упаковке. Чтобы продлить срок его хранения, заверните его в обычную пергаментную бумагу. Эта простая замена сохранит сыр свежим на более долгое время, и вы сможете наслаждаться им в любое время.

Разогрев пиццы

Пицца лучше всего подходит горячей. Для разогрева не используйте микроволновку, так как это может привести к размоканию теста. Вместо этого используйте сковороду, чтобы подогреть, снабдив хрустящую корочку и равномерно расплавленную начинку.

Деревянная ложка

Иногда во время приготовления пищи жидкость может переливаться через край или слишком быстро улетучиваться. Чтобы предотвратить это, положите деревянную ложку соответствующего размера прямо на сковороду или кастрюлю. Она действует как естественный барьер, помогая минимизировать разлив жидкости и сохранить желаемую консистенцию на протяжении всего процесса приготовления.

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